E' partita la raccolta solidale per le vittime del terremoto in Siria e Turchia

La UILDM di Legnano ha lanciato la raccolta di indumenti per le vittime del terribile terremoto in Siria e Turchia.

L'iniziativa UILDM

Un'iniziativa avviata dalla UILDM di Legnano in collaborazione con il WWF Insubria di Legnano, che ha ottenuto il patrocinio dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Si chiede la collaborazione di cittadini attivi volontari che aiutino nella selezione e confezionamento dei pacchi prima della spedizione al centro raccolta dell'Ambasciata Turca.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Arrivati i primi indumenti

Sono già arrivati i primi indumenti e generi alimentari della raccolta solidale. Saranno attivati nei prossimi giorni altri due centri raccolta, uno presso l'oratorio del Redentore ed un altro nell'oltrestazione, comunicheremo in seguito per questi due centri giorni e orari per la consegna dei materiali donati.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 373 734 6462. E' necessaria la collaborazione di tutti per poter far fronte all'emergenza in corso.