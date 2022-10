E' morto lo storico medico di base di Nerviano

Lutto nella comunità di Garbatola, frazione di Nerviano: è venuto a mancare lo storico medico di base Maurizio Carcano.

La scomparsa del medico

Maurizio Carcano, 66 anni, è morto ieri sera, giovedì 13 ottobre: esercitava la sua professione da molti anni nella frazione (dove viveva) di Nerviano ed era andato in pensione all'inizio di quest'anno. Tutti lo ricordano come un professionista molto preparato e con un lato umano di grande spessore e l'intero paese si è stretto intorno ai suoi cari per la scomparsa