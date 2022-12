Tragedia a Corbetta, dove l'uomo di 83 anni che aveva accusato un malore nel pomeriggio di oggi, martedì 6 dicembre purtroppo non ce l'ha fatta.

É morto l'83enne che aveva accusato un malore a Corbetta

L'allarme era partito poco prima delle 14, quando dalla sala operativa, come indicato dal portale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, sul posto era stata inviata un'ambulanza in codice rosso.

La disperata corsa in ospedale

I sanitari arrivati in via 4 novembre, la via che porta al cimitero cittadino, hanno subito preso in carico l'uomo, trasportandolo in men che non si dica all'ospedale Fornaroli di Magenta, sempre in codice rosso.

Purtroppo nonostante i tentativi di salvarlo, l'uomo non ce l'ha fatta e si è spento all'interno del nosocomio magentino.