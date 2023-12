È "made in Legnano" la Mitsubishi Pajero protagonista della Dakar

Un panorama mozzafiato, le grandi dune del deserto saudita, il rombo dei motori e addirittura un tocco di Legnano. Fervono i preparativi per la Dakar 2023, la corsa straordinaria di calibro internazionale che si appresta a mettere i piloti di fronte alle sfide più incredibili e che si caratterizzerà di ben 12 tappe ricche di percorsi tecnici e navigazione a partire dal prossimo 5 gennaio. Un percorso che si svolgerà in Arabia Saudita e che avrà come destinazione Yanbu, località situata sulle rive del Mar Rosso.

I piloti milanesi a bordo del gioiello di casa Bombelli

Una competizione che appare tanto distante dalle usanze di cui gode il Carroccio, la cui punta di orgoglio coincide certamente con il glorioso Palio. Una competizione che tuttavia non è mai stata così vicina. Perché? Nella gara ospitata in terra saudita sarà protagonista proprio un'auto made in Legnano.

Sarà pilotata dai milanesi Ugo Bullesi e la compagna Myriam Manzoni del team Bombelli befuel, con assistenza in gara seguita direttamente da Valentino Bombelli. Protagonista la Mitsubishi Pajero 2800 turbo diesel del 1997 che porta la firma della ditta Bombelli Off road, che l'ha allestita a puntino per affrontare il percorso di 7.891 chilometri, di cui 4.727 di prove speciali cronometrate. In altre parole, la quarantaseiesima edizione della gara di rally Dakar. Iniziano infatti a scaldarsi i motori in vista dell'appuntamento in calendario per il 5 gennaio. Un appuntamento che non ha trovato di certo impreparato chi opera nell'azienda specializzata in 4x4 da quasi 50 anni e fondata da Pierangelo Bombelli.

Paolo e Valentino: insieme per una tradizione che dura da anni

Una realtà che vede oggi al timone i figli Paolo e Valentino, che hanno preparato un‘auto pronta a partecipare al famoso rally nella categoria Classic. Alla manifestazione prenderanno parte 778 concorrenti, con 137 moto, 153 auto di tutte le categorie, 46 camion e 10 quad. Si preannuncia un successo tutto legnanese. Sulle carte vincenti che che hanno consentito ai Bombelli di raggiungere questo speciale traguardo, racconta Valentino, spicca sicuramente la lunga tradizione che accosta l’orgoglio legnanese alla tradizione del rally.

«Possiamo vantare una serie di esperienze nel fuori strada. Abbiamo sempre fatto gare su gara. Mio padre fece le dakar di una volta». Negli anni, ha continuato Valentino, «abbiamo seguito le macchine da corsa nei vari campionati. Abbiamo vinto i titoli italiani, trofei Mitsubishi e Suzuki. Per quattro anni abbiamo partecipato alla Dakar in Argentina Cile e Perù».

"Il segreto? Conoscere bene come funzionano le macchine immatricolate prima del 1999"

Il requisito fondamentale, ha aggiunto Bombelli, è quello di «conoscere bene come funzionano macchine immatricolate prima del 1999 e che abbiano una storicità nelle Dakar precedenti». La Mitsubishi pronta a entrare nella prossima competizione, ha precisato, «è un’auto completamente revisionata, rinforzata e che è stata migliorata negli assetti. In qualità di officina autorizzata Mitsubishi abbiamo messo tutto il know-how. Abbiamo anche rinforzato il telaio e gli ammortizzatori». Partito dal porto di Barcellona, il mezzo raggiungerà l’Arabia Saudita nei prossimi giorni. Al termine di questi i membri della spedizione avranno qualche giorno per effettuare ulteriori test insieme alle ultime limature. Poi ci sarà la partenza vera e propria, pronta a tenere tutti col fiato sospeso.