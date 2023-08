E’ la dottoressa Santi il nuovo medico di base

Ora è ufficiale. Cassinetta di Lugagnano e Albairate avranno dall’1 settembre il nuovo medico di famiglia: si tratta della dottoressa Laura Santi.

«Ho appena ricevuto comunicazione formale da Ats e da Asst che è stato nominato nella persona della dottoressa Laura Santi il nuovo Medico di Medicina Generale per Cassinetta di Lugagnano - – ha spiegato il sindaco di Cassinetta Domenico Finiguerra - La dottoressa Santi, alla quale esprimo il saluto di benvenuto a nome di tutta la comunità cassinettese, prenderà servizio il prossimo 1 settembre. L'attività della dottoressa si svolgerà presso l'ambulatorio comunale di via Trento. Si tratta di un risultato molto prezioso, vista la grave carenza di medici, che è frutto della fattiva e intensa collaborazione tra Comune, Ats e Asst, orientata a garantire ai cittadini un servizio essenziale quale è quello del Medico di Medicina Generale e che contiamo di proseguire per il futuro».

Una notizia che coinvolge anche i cittadini della vicina Albairate.

La dottoressa prenderà servizio anche nel Comune guidato da Flavio Crivellin:

«Come avevo anticipato nelle scorse settimane, ho mantenuto contatti assidui con la Direzione del Distretto Abbiatense di Asst per la definizione dell'incarico, che consente di conservare un ottimale livello di copertura medico/paziente – ha affermato Flavio Crivelli - La carenza di Medici di Medicina Generale è un problema noto in tutta Italia, e per questo motivo possiamo dire di aver conseguito un risultato particolarmente importante. L'ambulatorio sarà in Via Cristoforo Colombo 4 e gli orari di ricevimento saranno comunicati a breve. La scelta medico potrà essere effettuata presso lo sportello scelta/revoca o in farmacia a partire dal 25 agosto. Alla dottoressa Santi esprimo il benvenuto a nome di tutti i cittadini e alla direttrice del Distretto Abbiatense di Asst Ovest Milanese Simonetta Stafanoni va il mio personale ringraziamento per la collaborazione».