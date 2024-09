E’ il momento di fare acquisti, domani in centro torna lo «Sbaracco»

Dopo le ferie estive torna in città lo «Sbaracco». Domani, sabato, dalle 10 alle 19, molti negozi del centro esporranno all’aperto la loro merce, lanciando sconti e promozioni.

Grazie a una tessera punti, chi farà acquisti in quattro diversi negozi riceverà un gadget per lo shopping che potrà ritirare all’Infopoint in piazza San Vittore. «Lo Sbaracco è una iniziativa che attira sempre tantissime persone, un po’ perché l’idea di incontrare i commercianti in modo diverso piace, un po’ perché c’è voglia di vivere la città, passeggiando in sicurezza per le vie del centro», ha commentato l’assessore al Commercio e vicesindaco Maria Rita Vergani.

«Molti cittadini attendono questo momento per fare shopping, mentre per tanti colleghi è un’opportunità di incontro con la clientela, oltre che con nuovi acquirenti», ha aggiunto la presidente della delegazione rhodense di Confcommercio, Patrizia Giudici. Al fine di consentire la manifestazione, una ordinanza della Polizia Locale dispone alcune modifiche alla circolazione veicolare: dalle 9.30 alle 20 è disposto il divieto di transito anche per i residenti all’interno della Ztl. Sono escluse dall’ordinanza Forze di Polizia, mezzi di soccorso, eventuali veicoli autorizzati per motivi di emergenza. Maggiori informazioni circa modifiche alla viabilità sono reperibili sul sito del Comune (comune.rho.mi.it).

In contemporanea, per tutta la giornata, saranno presenti in piazza anche le bancarelle del mercato contadino organizzato dall’associazione Prendiamoci Cura. Occasione per trovare numerosi prodotti a km 0, l’appuntamento verrà riproposto ogni secondo sabato del mese con gli orari tradizionali. Il mercato offre una vasta selezione di prodotti locali, da frutta e verdura a carni e miele, senza dimenticare i classici prodotti artigianali da forno, tutto rigorosamente dal produttore al consumatore.