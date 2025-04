È entrata nel vivo la Festa del perdono, ancora appuntamenti nel weekend

È entrata nel vivo e proseguirà nei prossimi giorni la 463esima Festa del Santo Perdono e dell’Apparizione del Santuario arcivescovile della Beata Vergine dei miracoli di Corbetta. Giovedì mattina in Santuario i sacerdoti del decanato hanno concelebrato la messa del Perdono, presieduta dal vescovo ausiliare di Milano monsignor Franco Agnesi, con la partecipazione dei sindaci dell’antica Pieve di Corbetta.

Il commento del sindaco

«La luce e la benedizione della Madonna dei Miracoli continua a brillare su Corbetta, risplendendo nei cuori di ciascuno di noi, guidandoci nel cammino di fede e speranza. Abbiamo celebrato, con grande devozione e gratitudine, la solennità del Perdono, un momento che ci unisce e ci ricorda l’importanza di custodire la nostra tradizione, fatta di storia, fede e comunità – afferma il sindaco Marco Ballarini - Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile: sindaci, istituzioni, associazioni, volontari e cittadini. Un pensiero di profonda gratitudine a sua Eccellenza monsignor Franco Agnesi, che ha presieduto la celebrazione, e un sentito ringraziamento al vice console del Pakistan Ahmed Waleed per la sua gradita presenza, testimonianza di dialogo e vicinanza tra culture».

Nella giornata di giovedì sono anche state allestite le tradizionali bancarelle per le vie del centro cittadino e gli stand delle associazioni in piazza Primo Maggio.

La storia

La festa, che in questi giorni coinvolge l’intera cittadinanza tra celebrazioni religiose e occasioni di svago, ripercorre «il primo Miracolo della nostra Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta avvenuto 470 anni fa, precisamente il 17 aprile 1555, primo giovedì dopo Pasqua, quando il bambino Gesù sfuggì dal braccio della Madonna e scese in piazza a giocare con tre suoi coetanei e quel fatto restituì udito e voce al giovanissimo sordomuto Giovanni Angelo della Torre - ricorda il primo cittadino - Testimoni di fede e custodi del mistero, celebriamo la luce del bene e la pace affinché trionfino sempre nelle avversità».

Gli appuntamenti del weekend

Intanto il luna park in piazza delle Giostre continua a intrattenere grandi e piccoli con le sue attrazioni; oggi, sabato 26 aprile, dalle 15 alle 23 ci saranno mercatini e hobbisti in via Parini; domenica 27 aprile saranno allestite le bancarelle nelle vie del centro cittadino. Vista la proclamazione del lutto nazionale per la morte del Papa è invece rinviato a data da destinarsi lo spettacolo di fuochi d’artificio che era previsto per sabato sera.