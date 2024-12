L’Amministrazione comunale di Magenta, in collaborazione con l’azienda partecipata Asm, intende attuare un’importante iniziativa per favorire lo shopping natalizio in città.

Durante il periodo natalizio parcheggi gratis a Magenta

Da venerdì 6 dicembre 2024 fino a sabato 4 gennaio 2025, nelle giornate di venerdì e sabato, i parcheggi normalmente a pagamento del centro cittadino (le cosiddette ‘strisce blu’) saranno gratuiti. Si potrà parcheggiare gratis anche al primo e secondo piano del silos multipiano di via De Gasperi, che è aperto dalle ore 7 alle ore 23.

Sempre per favorire cittadini e commercianti, il parcheggio multipiano di via De Gasperi resterà aperto, con servizio di vigilanza, nelle domeniche 8, 15 e 22 dicembre; resterà invece chiuso nelle giornate del 25, 26 dicembre 2024 e 1 e 6