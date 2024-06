Duecento partecipanti hanno sfidato la pioggia e partecipato alla seconda tappa di Estate correndo

Seconda tappa del circuito Estate Correndo disputata a Senago e contraddistinta dalla pioggia, caduta in maniera copiosa dalle 19 fino a un’ora dopo costringendo gli organizzatori della Virtus Senago a posticipare la partenza, per controllare le condizioni di sicurezza del tracciato e consentire il deflusso dell’acqua nella zona di partenza/arrivo.

In duecento alla tappa di Senago

Nonostante i disagi sono stati quasi 200 i partecipanti alla seconda delle quattro tappe della challenge allestita su percorsi sempre di poco più di 5 km e anche in questo caso l’agonismo non è mancato.

Dopo la seconda piazza della prima tappa, Gabriele Losi ha finalmente potuto festeggiare il successo. Il portacolori dell’Azzurra Garbagnate ha fatto gara a sé, chiudendo in 15’53” con un vantaggio di 33” su Marco Alberio (Gap Saronno) mentre il terzo gradino del podio è stato appannaggio di Fabio Stefano Palmieri (Tapascione Running Team) a 42”. Hanno contenuto il distacco sotto il minuto anche il compagno di colori del vincitore Thomas Marras a 48”, quinto Fabio Antonio Giudici (Atl.Rovellasca) a 50” e sesto Mattia Fezza (DK Runners Milano) a 52”. In campo femminile si è rinnovata invece la sfida della prova inaugurale a Nerviano e anche in questa occasione l’ha spuntata Federica Cozzi (Runners Legnano) che in 17’50” ha prevalso su Nicole Coppa (Bracco Atl.) per 40”. Terzo posto per Mara Galvani (Azzurra Garbagnate) a 1’11”.

Prossimo appuntamento, martedì a Saronno

Prossima tappa martedì 25 giugno, si andrà a Saronno vero epicentro podistico in questo periodo dopo le recenti gare nazionali della Running Day e della Staffetta 24x1 Ora. Sono proprio gli organizzatori di quest’ultima gara, la Gap Saronno ad allestire la kermesse di martedì, con partenza alle 20:30, a seguire la prova non competitiva con ritrovo alle 19 al Parco Lura, ingresso da via Trento. Chi volesse partecipare alla singola gara dovrà versare 12 euro.