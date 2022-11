Due settimane di cantieri: ecco tutte le strade interessate

Sono previste diverse modifiche alla viabilità nei prossimi giorni a Legnano per lavori di asfaltatura stradale, allacci o

manifestazioni.

Lavori lungo le strade

Si comincia domani, martedì 8 novembre, con viale Gorizia, che sarà interessato, nel tratto fra la via Guerciotti e la via Dell’Acqua da lavori di asfaltatura che renderanno necessaria la chiusura al traffico dalle 8.30 alle 17. Chiuse saranno anche, nell’orario di cantiere, lo stesso viale Gorizia tra via Bissolati e via Cantore, via Renato Cuttica tra via Monte Nevoso e viale Toselli, via Cuzzi tra via Villoresi e viale Gorizia, via S. Caterina tra viale Toselli e via Monte Nevoso. I lavori si concluderanno entro il 19 novembre.

I cantieri e i giorni

Via Roma sarà interessata da due giorni di chiusura per lavori di allacciamento:

 mercoledì 9 novembre, dalle 9 alle 17, fra via della Vittoria e via Cavour. La chiusura comporterà il

cambio di percorso dell’autobus, che sarà spostato su via XXIX Maggio. Il servizio è garantito sino

alle 9 e dopo le 17.

 lunedì 14 novembre, sempre dalle 9 alle 17, e sempre nel tratto via della Vittoria – via Cavour

Domenica 13 novembre via XXIX Maggio sarà chiusa dalle 6.30 alle 20.30 per il Mercatino di Forte dei

Marmi.

Da lunedì 14 e sino al 19 novembre sarà chiusa, per asfaltatura, via Barbara Melzi fra via Spallanzani e il

sottopasso autostradale A8.