“Marzo Donna 2025” a Vittuone, che ha preso il via l’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, prosegue questa settimana con altri tre appuntamenti.

Due settimane di appuntamenti per "Marzo donna" a Vittuone

Giovedì 13, in sala conferenze del Comune, con inizio alle 21, ci sarà l’incontro con Natalia Ratti sul tema “Donna è sport”. L’alpinista e attrice proporrà “Alpiniste, parole in concerto”, una serie di racconti in musica sulle imprese delle 5 più grandi alpiniste. La serata, a ingresso libero, è a cura dell’Associazione CAI di Vittuone.

Domenica 16, al mattino alle 10, concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi alla Casa di riposo “Il Gelso”.

Mentre nel weekend successivo, per “Donna è Arte”, ci sarà la mostra di pittura “Sfumature di Donna” nel salone “Olof Palme” (Biblioteca) in via Milano 18.

Gli appuntamenti che si sono già svolti

Nel pomeriggio dell’8 marzo, si diceva, la rassegna ha preso il via, in occasione della Giornata della Donna, con la premiazione delle “Donne dell’anno”. Premiazione plurale perché la sindaca Laura Bonfadini, la vicesindaca Ivana Marcioni e la consigliera delegata alla Cultura e alle Associazioni Anna Papetti hanno premiato le donne del Direttivo dell’Associazione Camperisti, e Renata Marabese, per il suo impegno per il paese. In rappresentanza delle “camperiste”, delle quali sono stati sottolineati l'impegno a la dedizione, sono intervenute la presidente Elsa Ranzani e Maria Laura Nebuloni; le altre premiate sono la vicepresidente Gabriella Cabrini, Giovanna Colombo, Maria Grazia Conti, Franca Fontana.

Martedì sera è stata la volta di “Donna è salute”, conferenza della Dott.ssa Donata Olivares sul tema “I 50 anni: un nuovo capitolo. Bellezza, forza e rinascita”, seguita come al solito con attenzione e interesse dagli intervenuti.