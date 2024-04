Due serate per parlare di vita e di fede e dell'Unione europea

Pensare e partecipare. Noi cittadini. È il titolo di un ciclo di due serate, con la presentazione di altrettanti volumi alla presenza degli autori, organizzate a Legnano dall’Azione cattolica ambrosiana, dall’Azione cattolica del decanato di Legnano, con Itl libri e il patrocinio del Comune di Legnano e della Fondazione Ticino Olona.

Due serate per parlare di vita e fede e dell'Unione europea

Il primo appuntamento, intitolato Pensare nella Chiesa e nella città, si tiene mercoledì 10 aprile, alle ore 21, in Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10, Legnano) è una conversazione a partire dal libro Lieti e pensosi. Un’intelligenza artigianale per la vita di oggi curato da Matteo De Matteis, Valentina Soncini e Chiara Zambon e uscito da poche settimane per i tipi di In Dialogo. Interviene una delle curatrici, Valentina Soncini, dirigente scolastica e docente di Teologia, che ne discute con Marco Girardo, direttore del quotidiano Avvenire.

La seconda serata, mercoledì 17 aprile, alle ore 21, nello stesso luogo del primo appuntamento, propone una conversazione a partire dal libro Scegliere l’Europa. Domande e risposte, appena pubblicato da In Dialogo. Intervengono il curatore del libro, Gianni Borsa, giornalista esperto di questioni europee e presidente dell’Azione cattolica ambrosiana, e Ferruccio De Bortoli, giornalista, già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore, oggi presidente della Fondazione Corriere della Sera.

Entrambe le serate sono moderate da Maria Teresa Antognazza, responsabile editoriale di Itl Libri.

Le parole di Vincenzo Ingravallo

Il presidente dell’Azione cattolica di Legnano, Vincenzo Ingravallo, afferma: