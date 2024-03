Si terranno all’Ideal di Magenta le due serate a tema naturalistico organizzate dal Crfs Lipu e Quinta Stagione con il patrocinio del Parco del Ticino.

Due serate a tema naturalistico

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì prossimo 13 marzo alle 21, quando il personale del centro terrà un incontro focalizzato sul riconoscimento di animali selvatici in difficoltà e sull'apprendimento delle prime tecniche di primo soccorso alla fauna.

«Nel corso dell'evento sarà inoltre divulgata la storia di 25 anni di attività della Lipu durante i quali il centro ha curato oltre 25mila animali selvatici grazie alla collaborazione con il Parco Lombardo della Valle del Ticino» spiega Stefania Pulici, responsabile Crfs Lipu La Fagiana.

Il secondo appuntamento

Mercoledì 20 marzo, sempre dalle 21, la volontaria Marta Ateri, laureata in Archeologia, condurrà un'illustrazione sulla simbologia della fauna selvatica nella letteratura e nell'iconografia. In ambito letterario, gli autori frequentemente utilizzano gli animali selvatici come simboli per rappresentare concetti più ampi o veicolare significati simbolici. Allo stesso modo, l'analisi dell'iconografia offre una prospettiva sulla percezione culturale della fauna selvatica e su come questa percezione si rifletta nell'arte visiva.