Due ruote tra i sapori: grande successo di partecipanti

Grande successo per la pedalata enogastronomica slow «Ruote ruote nei sapori d’autunno« di domenica 8 ottobre 2023. Una manifestazione organizzata dal Comune di Abbiategrasso, con la collaborazione delle Pro Loco e delle Amministrazioni di Cassinetta di Lugagnano, Morimondo, Ozzero, Albairate e l’associazione Abbiateinbici.

Un tour tra le bellezze del territorio

Complice la bella giornata e le temperature miti, la manifestazione ha ricevuto un ottimo consenso e la partecipazione di numerosi ciclisti che hanno passato una domenica alla scoperta delle bellezze del territorio. L’appuntamento prevedeva un percorso di circa 35km da affrontare un assoluta scioltezza, con partenza da piazza Castello ad Abbiategrasso per poi proseguire per la colazione in villa Terzaghi, sosta dolce al Mulino a Cassinetta di Lugagnano; alle 12.30 aperitivo al Museo Agricolo di Albairate. Poi di nuovo in sella direzione il borgo di Morimondo, dove hanno degustato un ottimo risotto e visitato il Museo dei Presepi. Nel pomeriggio merenda a Ozzero, e ritorno alla città del Leone alle 17.30 .

I ringraziamenti dell’assessore Bertani

«Domenica riuscitissima edizione di due ruote nei sapori d'autunno – ha affermato l’assessore alla Tutela del Territorio e dell’Ambiente Valter Bertani - Un caloroso ringraziamento a tutti i partecipanti che penso siano rimasti soddisfatti. Un sincero grazie ai sindaci Fortunata Barni di Robecco sul Naviglio, Domenico Finiguerra di Cassinetta di Lugagnano, Flavio Crivellin di Albairate, Marco Marelli di Morimondo, Guglielmo Villani di Ozzero e alle loro Pro Loco per il contributo dato. Un ringraziamento anche ai volontari "amici dell"Anfas" per il risotto cucinato e al Caseificio Arioli per la degustazione di Gorgonzola offerto. Un' ulteriore e doveroso ringraziamento alle Polizie Locali di Robecco, Morimondo e Abbiategrasso per il servizio di scorta svolto. Ringraziamo pure la Protezione Civile Intercom 4 e Croce Azzurra per il servizio prestato, nonché dottorbike per l'assistenza ricevuta. Molto grati alla Pro loco di Abbiategrasso con la quale abbiamo condiviso l'organizzazione dell’evento. Un ultimo ringraziamento è per Confcommercio per il dolce finale della manifestazione».