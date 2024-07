Due progetti degli oratori finanziati dalla Fondazione Ticino Olona

Il bando porte aperte della Fondazione comunitaria Ticino Olona ha finanziato due progetti degli oratori di Legnano e Magenta.

Sono stati selezionati 50 progetti nell’ambito del Bando Porte Aperte con l’obiettivo di potenziare e migliorare l’offerta educativa e di socialità rivolta a preadolescenti, adolescenti e giovani, valorizzando gli oratori come luoghi di aggregazione comunitaria e promuovendo sinergie territoriali per sostenere il percorso di crescita e benessere delle nuove generazioni e il rafforzamento della comunità educante.

In considerazione della quantità e della qualità delle proposte pervenute – 163 progetti per una richiesta di contributo di quasi 10 milioni di euro – la dotazione iniziale del bando, pari a 2.250.000 euro stanziati complessivamente dagli enti promotori, è stata incrementata e i contributi complessivamente deliberati hanno quindi raggiunto i 3.238.600 euro (2.044.600 euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo, 444.000 euro da Fondazione Peppino Vismara e 750.000 euro dalle Fondazioni di Comunità).

Complessivamente nelle prossime settimane sui territori della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola partiranno 50 nuovi progetti: 13 a Milano, 5 a Bergamo e Como, 4 a Brescia, 3 a Sondrio, 2 a Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Nord Milano, Pavia, Ticino Olona, Varese, 1 a Novara e nel Verbano-Cusio-Ossola.

Nel territorio di FCTO sono due i progetti finanziati:

Il Presidente Salvatore Forte ha così commentato:

“Da sempre la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona sostiene, con un bando specifico loro dedicato, il lavoro degli oratori per l’importanza dell’azione di sussidiarietà che svolgono durante l’estate con i centri per ragazzi dai 6 ai 14 anni (oltre 2.000 adolescenti coinvolti nella sola Legnano) e durante l’anno scolastico con attività di doposcuola e di svago per tanti ragazzi che non avrebbero altri luoghi d’incontro e di maturazione. Non potevano non aderire, con risorse da noi gestite, anche a questo progetto condiviso con Fondazione Cariplo che consente un intervento più strutturato di cui alcuni oratori hanno certamente bisogno”.