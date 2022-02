Pregnana

Salgono a sei gli impianti realizzati su altrettanti edifici pubblici

Due nuovi impianti fotovoltaici a Pregnana.

Edifici pubblici

Settimana prossima saranno attivati allacciandoli alla rete elettrica due nuovi impianti fotovoltaici: uno al Centro Anziani e uno alla Scuola Secondaria Rizzoli.

Gli edifici comunali avranno quindi 6 impianti attivi per la produzione di energia elettrica: oltre ai due di nuova attivazione sono già presenti quelli del Municipio, del Cimitero, della Scuola dell’Infanzia Munari e del Laboratorio del Parco dell’Olona. La spesa sostenuta per realizzarli è quasi completamente frutto di finanziamenti statali che il Comune ha ottenuto. Complessivamente i sei impianti possono produrre 58 kW di potenza, corrispondente all’energia necessaria per alcune decine di alloggi.

Sostenibilità e risparmio

“Installare impianti fotovoltaici in primo luogo fa bene all’ambiente, perché consente di ridurre le emissioni di anidride carbonica di migliaia di tonnellate annue, inoltre fa bene alle casse del Comune (e quindi a quelle dei cittadini) perché garantisce un risparmio in bolletta. Questo è un modo concreto di essere più sostenibili” dice il Sindaco Angelo Bosani.

“Il Comune ha aderito all’iniziativa di ANCI per chiedere al Governo interventi compensativi per il caro- bollette che ha colpito anche gli Enti Locali, nel nostro caso con un incremento di spesa di decine di migliaia di euro al mese” dice l’Assessore Gianluca Mirra “ma oltre a chiedere queste compensazioni, ci siamo attivati e proseguiamo con nuove installazioni di impianti a impatto zero: essere più sostenibili vuol dire anche spendere meno”.