Due nuovi ecografi e quattro letti da parto multifunzione in ospedale

Quattro nuovi letti da parto con tavolo ostetrico multifunzione e due ecografi a ultrasuoni di ultima generazione per la diagnostica fetale.

Ecografi e letti da parto: Il germoglio di Bianca di nuovo in campo per il punto nascite

A metterli a disposizione dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Legnano sarà il progetto benefico Il germoglio di Bianca, promosso dalla Fondazione Bianca Ballabio, nata in memoria della giovane legnanese scomparsa nell’agosto 2020 in seguito a un incidente stradale avvenuto sul Sempione all’altezza di San Lorenzo di Parabiago.

Un progetto di solidarietà in costante evoluzione: il germoglio è già diventato un albero

Un progetto in costante evoluzione e che - anche grazie al prezioso sostegno della Fondazione degli ospedali e dei Lions club Legnano Carroccio e Legnano Host, ai quali si è aggiunto il Castello Le Robinie - ha già permesso all’ospedale cittadino di dotarsi di quattro docce speciali che consentono alle gestanti un travaglio in analgesia naturale con musicoterapia e cromoterapia, per una spesa complessiva di oltre 50mila euro. Ora Il germoglio di Bianca cresce, fornendo nuove attrezzature di qualità a un reparto che anche grazie alle donazioni in memoria della giovane legnanese è diventato più attrattivo, tanto da registrare nel 2023 un aumento della natalità del 9% rispetto al 2022 (un dato ancor più significativo se si considera che nell’anno appena concluso a livello nazionale l’Istat ha fotografato l’ennesimo minimo storico delle nascite, con un calo del 3,6% rispetto ai 12 mesi precedenti).

Sono già stati raccolti 90mila dei 180mila euro necessari ad acquistare le attrezzature

Per centrare il nuovo ambizioso obiettivo solidale sono necessari 180mila euro (ciascuno dei letti da parto costa 20mila euro): la metà è già stata raccolta, tanto che nel giro di un paio di mesi sarà possibile dotare due delle quattro sale parto del nosocomio legnanese dei primi due letti, oltre che del primo ecografo. Chi volesse fare una donazione può rivolgersi alla Fondazione Bianca Ballabio o alla Fondazione degli ospedali.

Nella foto di copertina: i protagonisti della presentazione del progetto di solidarietà andata in scena nella mattina di ieri, martedì, a Villa Jucker