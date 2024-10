Dopo qualche anno l’AVIS di Santo Stefano Ticino ha proposto nuovamente due corsi: quello per ottenere l’abilitazione all’uso del Defibrillatore (corso BLSD) e quello per affrontare le emergenze pediatriche (Primo Soccorso Pediatrico).

Due nuovi corsi offerti dall'Avis di Santo Stefano Ticino

La validità di queste proposte è stata certificata dalle numerosissime adesioni che hanno “costretto” l’AVIS a programmare più sessioni. Grazie alla disponibilità dell’ufficio formazione della Croce Bianca di Magenta sono così state fissate 3 sessioni per il corso BLSD e altre 2 sessioni per il corso pediatrico. Un numero di sessioni che, nonostante abbiano consentito l’iscrizione a circa 150 persone, non sono risultate ancora sufficienti per accogliere tutte le richieste. L’AVIS e la Croce Bianca valuteranno se e quando organizzare ulteriori corsi.

Nel frattempo sono stati erogati i primi due corsi che hanno già formato 21 nuovi Operatori Laici per l’uso del defibrillatore e hanno fornito le necessarie conoscenze ad altre 30 persone per intervenire in modo corretto quando si è di fronte ai “problemi di salute” dei bambini. I corsi sono iniziati il 15 settembre e termineranno il 17 novembre.