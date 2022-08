Due milioni e mezzo di euro per rifare il campo sportivo

Prende forma il progetto per il rilancio del Centro Sportivo di via De Gasperi a Mazzo di Rho, vincitore di 2 milioni e mezzo di euro con il bando PNRR “Sport & Inclusione Sociale”.

Due milioni e mezzo per il campo sportivo

La Giunta Comunale ha infatti approvato, nella seduta del 5 agosto 2022, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), step importante per la procedura amministrativa, che traccia le linee dell’intervento. Il progetto, come da obiettivi del bando PNRR, prevede la rigenerazione del territorio grazie alle strutture sportive, richiestissime in città e nei dintorni: un tassello importante per la realizzazione di Rho città dello sport. Grazie all’importante finanziamento del PNRR è previsto un vero e proprio restyling della struttura di via De Gasperi, articolato in due lotti: il primo (Lotto A) comprende la realizzazione di tre nuovi campi polifunzionali coperti, con relativi servizi e spogliatoi, e la realizzazione di un nuovo campo in erba sintetica, dove adesso c’è un campo da

calcio in erba naturale (valore € 1.951.000); il secondo (Lotto B) prevede invece la riqualificazione di spogliatoi e copertura della tribuna, oltre al miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione del campo da calcio con luci LED (€ 549.000).

Si punta al risparmio energetico

E’ compreso il rifacimento degli impianti negli spogliatoi, in particolare elettrico, di illuminazione e idrico sanitario con riscaldamento e ventilazione meccanica controllata (VMC). Si prevede poi l’installazione di un impianto con energia termica prelevata dalla rete di teleriscaldamento. La produzione di acqua calda sanitaria sarà

integrata da un impianto solare termico con pannelli fotovoltaici. Tre gli aspetti importanti del progetto di riqualificazione, messo a punto con un lavoro di squadra dalle assessore Alessandra Borghetti (Sport) ed Emiliana Brognoli (Lavori pubblici edifici ed Illuminazione pubblica):

1) Campo da calcio in erba sintetica. Al termine dei lavori sarà disponibile il campo da calcio rinnovato, struttura sportiva di cui in città c’è moltissima richiesta. Quello esistente in erba naturale, avrà il manto sostituito con erba

sintetica e sarà inoltre realizzata una nuova illuminazione con impianto di ultima tecnologia.

2) Nuovi campi polifunzionali. Saranno realizzate tre strutture coperte, con dei campi disponibili per più discipline. Una ricchezza per la città, visto che ci sarà la possibilità di promuovere l’interdisciplinarietà sportiva.

3) Nuovo campo da padel. Il padel, un gioco derivato dal tennis, la disciplina sportiva del momento, per cui c’è molta richiesta ma un numero insufficiente di strutture. Al termine dei lavori, uno dei nuovi campi sarà dedicato al padel.