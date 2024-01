Due limousine abbandonate da anni rimosse dalla Polizia Locale e demolite

La Polizia Locale di Rho ha provveduto a rimuovere e mandare a demolizione, mercoledì 24 gennaio 2024, due limousine abbandonate ormai da anni nel cortile del condominio Passirana Residence.

Due limousine abbandonate rimosse dalla Polizia Locale

In quell’area si trova anche in sosta da parecchio tempo un secondo veicolo dello stesso tipo, ma appartenente a un altro proprietario.

Il Condominio ha intentato una causa dopo essere risalito ai rispettivi proprietari. Il giudice ha emesso la sentenza e, su questa base, è stata emessa una ordinanza sindacale per la rimozione dei due mezzi ormai allo stato di rifiuto.

L'auto è stata segata in due

La Polizia Locale ha raggiunto l’area con il carro attrezzi: i tecnici hanno dovuto sollevare su un fianco la limousine per segare l’albero motore e permettere il traino su strada, dal momento che il mezzo era a trazione posteriore e di lunghe dimensioni. Le curve lungo il tragitto verso il luogo della demolizione sarebbero risultate impossibili da compiere.

Le spese di tutte queste operazioni sono a carico del proprietario, che verrà per questo deferito alla autorità giudiziaria. L’altro veicolo ha subito lo stesso iter, verrà rimosso e mandato a demolizione nei prossimi giorni.

Più di venti mezzi demoliti

Come sottolineato dal comandante Antonino Frisone nel corso della recente festa di San Sebastiano, lo scorso anno sono state trattate pratiche per 116 veicoli in stato di abbandono, 22 i mezzi demoliti con relative ordinanze e atti di notifica. Ogni anno le demolizioni di mezzi abbandonati sono numerose e comportano un notevole lavoro negli uffici e sulle strade.