Due giorni dalla parte della salute

Il 7 e 9 aprile sono aperti due punti informativi a Garbagnate Milanese e a Rho per dare informazioni sui meccanismi di prevenzione delle malattie, sugli esami da fare e sugli incidenti domestici

Banco informativo

I medici della Asst-Rhodense in campo il 7 e 9 aprile per ricordare a tutti l’importanza della prevenzione. Il 7 infatti è la Giornata della Salute, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e rappresenta un occasione per riflettere su cosa sta facendo la sanità oggi per contrastare le malattie e ritardare quelle invalidanti. All’ospedale di Garbagnate nella hall di ingresso le dottoresse Franca Di Nuovo e Monica Onorato anatomopatologhe hanno aperto per tutta la mattina un banco informativo. Il dipartimento di prevenzione diretto dalla Di Nuovo ha organizzato due momenti informativi per incontrare i medici e confrontarsi sugli stili di vita sani e su cosa fanno gli utenti per prevenire le malattie. I principali percorsi di screening oncologici sono stati spiegati a puntino dai sanitari.

A Rho per parlare di crescita, alimentazione, incidenti domestici e vaccini

Oggi 9 aprile si prosegue dal mattino alle 9 all’ospedale di Rho con l’iniziativa divulgativa per la promozione della salute nei bambini. I sanitari metteranno in guardia gli adulti sulla crescita sana, sul grande tema dell’aumento ponderale su come si alimentano i bambini dall’allattamento in poi. L’apporto di vitamine è corretto? Solo confrontandosi si aprirà un mondo di informazione per l’utente. La Asst Rhodense sensibilizza anche sulla prevenzione degli incidenti che avvengono in casa, in cucina, nei garage, in caso di inalazione di veleni e che solitamente si sottovaluta perché si pensa che la casa sia un ambiente sicuro. Verranno fatte le dimostrazioni delle manovre di disostruzione e, cosa importante, informazione sulla adesione al calendario vaccinale con raccomandazioni sull'importanza delle vaccinazioni compreso quella contro l’Herpes Zoster.