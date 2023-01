Due giorni con Gianmarco Pozzecco per 40 giovani imprenditori

Due giorni di formazione e sport con un ospite d'eccezione: Gianmarco Pozzecco, ex cestista e ora allenatore con il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di basket.

Due giorni di formazione e sport per i Giovani imprenditori di Confindustria

E' il fine settimana dedicato al team building organizzato dal Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Alto Milanese insieme ai gruppi territoriali dei Giovani di Firenze e Toscana, Novara-Vercelli-Valsesia e Torino, in collaborazione con Legnano basket Knights.

I 41 giovani imprenditori che hanno aderito all'iniziativa hanno trascorso le due giornate tra il Palaborsani di Castellanza e la sede dell'Associazione industriali di Legnano in via 20 settembre in un bel clima di networking, confronto e sana competizione. A volere fortemente questo incontro è stata Federica Simonetto, presidente del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Alto Milanese, sostenuta dai presidenti Andrea Mortini, Marco Brugo Ceriotti e Alberto Lazzaro per creare e rafforzare i rapporti tra i giovani imprenditori.

Ospite di punta l'allenatore della nazionale di basket Gianmarco Pozzecco

La due giorni si è incentrata sulla formazione in aula e in campo, con ospite di punta Gianmarco Pozzecco. Durante il pomeriggio le quattro territoriali si sono sfidate in un mini torneo. "Come Giovani Imprenditori siamo molto competitivi, è stato quindi molto divertente e stimolante affrontare i nostri amici nel gioco" osserva Marco Brugo Ceriotti, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Novara Vercelli Valsesia. A seguire sabato sera, la cena medioevale organizzata a Legnano nella nobile Contrada di San Magno. Domenica si è svolto il Business match date.

"Un’ esperienza che ci piacerebbe ripetere: abbiamo imparato tanto"

"Il networking è spesso dato per scontato, ma con questa iniziativa abbiamo avuto la possibilità di raccontare la nostra attività ad altri Giovani ed è stata un bell’esercizio, anche istruttivo" commenta Andrea Mortini, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Firenze.“In questi due giorni abbiamo avuto conferma che la formazione sul campo è necessaria per affrontare le sfide in ogni ambito. Sono anche molte le analogie tra il mondo dello sport associativo e delle imprese" riferisce Federica Simonetto.

"Il turnover di un’associazione sportiva è simile a quello che stiamo affrontando adesso nelle nostre aziende. Analizzare punti di vista differenti ci permette per esempio di prendere decisioni anche all’interno delle nostre attività" precisa Alberto Lazzaro, presidente dei Giovani Imprenditori di Torino.

"Un’importante esperienza che ci piacerebbe ripetere anche con altri Gruppi Giovani o altre associazioni perché è stato un bel modo di investire il nostro tempo imparando tanto" conclude Simonetto.