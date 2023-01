Due centenarie festeggiate dal sindaco

Due supercompleanni per altrettante cittadine legnanesi, che sono state festeggiate non solo dai propri cari ma anche dal sindaco Lorenzo Radice.

L'omaggio del sindaco a nonna Augusta e nonna Alessandra

Venerdì 13 gennaio 2023, a spegnere le candeline (ben 101!) è stata Augusta Martini. Sabato 14 gennaio, a raggiungere il secolo di vita è stata Alessandra Rossi. Per entrambe, una bella festa in famiglia e la visita del primo cittadino in fascia tricolore.

"Auguri alle nostre centenarie (e anche di più) Sandra e Augusta!" ha scritto Radice sulla propria pagina facebook istituzionale. "In due giorni, due compleanni speciali festeggiati con splendide famiglie - ha proseguito il sindaco - Entrare nelle case per portare il saluto e il ringraziamento della nostra città è sempre un'emozione e un onore. Ascoltare le storie e i ricordi di chi in un secolo ha contribuito a render solida e viva la nostra comunità è ogni volta un insegnamento prezioso: per ricordarci da dove veniamo e figli di quale storia siamo".