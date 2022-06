Dopo i fondi per investimenti negli immobili e negli edifici della città che necessitano di essere rimessi a nuovo gli ultimi fondi del Pnrr hanno una valenza sociale. Dopo il museo del Legno e le case popolari del comune tocca a ora gli edifici pubblici che potranno ospitare appartamenti dedicati ai disabili. L’ammontare dei fondi che giungeranno a Corbetta è di 350 mila euro per questo progetto che l’amministrazione comunale sta portando avanti insieme all’associazione La Quercia Onlus. L’annuncio è stato dato ufficialmente negli scorsi giorni dal Sindaco Marco Ballarini, che oggi commenta: «Una bellissima notizia. Siamo stati finanziati dai fondi del Pnrr per un progetto a cui l'amministrazione comunale di Corbetta tiene moltissimo e cioè il così detto ‘Dopo di Noi’».

Due appartamenti per disabili grazie al Pnrr

Cioè il nome del testo di legge entrato in vigore il 25 giugno 2016 per tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare che disegna, per la prima volta, un piano importante di aiuto e di supporto per i disabili in gravi condizioni di salute.

«Abbiamo vinto un bando da 350 mila euro per sistemare due appartamenti di proprietà comunale e dedicarli ad un progetto di autonomia di soggetti disabili di Corbetta – continua il Sindaco Ballarini -, un progetto fatto insieme all'associazione La Quercia Onlus e un ennesimo progetto del Pnrr vinto da Corbetta».

Tuttavia, per il primo cittadino «questo è qualcosa di speciale perché permette comunque un progetto di autonomia a soggetti fragili e quindi spero possa creare grande entusiasmo in tutta la città». Un ringraziamento in particolare, dal Sindaco va «all'associazione La Quercia Onlus e ai dipendenti del comune di Corbetta che hanno portato avanti e hanno portato poi a casa questo progetto importante».

Così, dopo il primo progetto riguardante il «Dopo Di Noi» avviato a Corbetta nel 2017 e finanziato con le risorse del Piano di Ripresa e Resilienza saranno riqualificati altri due appartamenti del Comune e saranno realizzati dei contesti abitativi sicuri dove dar vita a percorsi di autonomia abitativa e di formazione lavoro. Il progetto per cui Corbetta si è appena aggiudicata questi 350 mila euro del Pnrr si sviluppa anche nella creazione di un appartamento didattico per i soggetti fragili, dove possano essere accompagnati nel loro percorso di formazione; uno sportello per i loro familiari, ma utile anche per chi avesse bisogno di sostegno psicologico e infine uno spazio per l’istituzione di gruppi di auto e mutuo aiuto, cioè l'insieme di tutte le misure adottate da figure non professioniste per promuovere, mantenere o recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico, psicologico e sociale di una comunità. Gruppi in cui il benessere psicologico viene raggiunto con il confronto e dall’aprirsi all’altro

«Per me, per il vicesindaco Linda Giovannini e per tutta l'Amministrazione Comunale, è una gioia indescrivibile - chiosa Ballarini - Siamo orgogliosi di questo progetto, soprattutto per ciò che potrà fare per il futuro delle persone con disabilità».