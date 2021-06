Doppio arcobaleno nel cielo di Legnano: la natura dà spettacolo

Doppio arcobaleno: uno spettacolo che ieri, sabato 5 giugno 2021, ha impreziosito il cielo di Legnano.

Doppio arcobaleno dopo l'acquazzone

Se siete tra quanti, finito l'acquazzone, alzano gli occhi in cerca dell'arcobaleno non vi sarà sfuggito il doppio "ponte" apparso nel tardo pomeriggio sopra la città del Carroccio. Due archi completi all'orizzonte, dai colori particolarmente vividi, che spiccavano su uno sfondo di nuvoloni grigi. Ma che cos'è l'arcobaleno, che tanto incanta i bambini e non perde la sua magia nemmeno per noi adulti? Si tratta di un effetto ottico atmosferico che produce uno spettro quasi continuo di luce nel cielo quando i raggi del sole attraversano le gocce d'acqua rimaste in sospensione dopo un temporale. Sette sono i colori visibili dal nostro occhio: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto. Nel doppio arcobaleno, come in questo caso, uno è il riflesso dell'altro: infatti si può notare come la successione dei colori sia inversa.

Foto di copertina di Francesco Scalzi