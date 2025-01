Duplice chiusura notturna lungo la A8 per consentire di eseguire lavori allo svincolo di Busto Arsizio e lungo la Varese-Gazzada.

Doppia chiusura lungo la A8 nelle prossime notti

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 9:00 alle 14:00 di sabato 18 gennaio sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla Strada Varese-Gazzada (SC5), verso Buguggiate.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada, immettersi sulla A60 verso Varese est, uscire allo svincolo SP57 Gazzada Morazzone, alla rotatoria prendere la quarta uscita, immettersi nuovamente sulla A60 in direzione A8 e proseguire sulla SP1 verso Buguggiate.