Dopo un anno, la seconda fiaccolata per la Pace in Ucraina a Rho

Centinaia di persone si sono riversate nelle strade di Rho ieri per chiedere pace e accoglienza ad un anno dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia.

La fiaccolata per la Pace

Dopo un anno dalla prima fiaccolata organizzata per chiedere Pace in Ucraina, ieri sera si è svolta la stessa manifestazione in città.

I Comuni coinvolti

Alla manifestazione di ieri hanno aderito i sedici Comuni del Patto del Nord Ovest Milano: Arluno, Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pregnana Milanese, Pogliano Milanese, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago.

"Resta indelebile l'immagine del piccolo Kirill"

Il sindaco Andrea Orlandi ha voluto salutare i bambini e le bambine che hanno aderito in gran numero all’iniziativa e ha poi ricordato il corteo di un anno fa in cui Rho si era riunita in corteo “con sentimenti di paura e la coscienza che si interrogava su quello che potevamo fare - ha spiegato il primo cittadino - Da allora abbiamo seguito giorno per giorno quanto sta accadendo, ma resta indelebile l’immagine del piccolo Kirill in braccio al padre che cerca disperatamente soccorso per suo figlio, ma il tragico epilogo ha fatto il giro del mondo: Kirill perderà la vita a soli 18 mesi, vittima dei bombardamenti a Mariupol, era il 4 marzo 2022 e la guerra mostrava a tutti il suo volto più tragico".