Dopo la scuola arriva lo spazio compiti e i giochi

Il 13 settembre si ricomincia con lo spazio compiti e con i giochi grazie a Qr-Lab e al Comune di Bollate per tenersi impegnati dopo l'orario scolastico.

Lo spazio compiti e giochi al Qr-Lab

Si ricomincia il 13 settembre con la proposta di QR-LAB Laboratorio di Rigenerazione urbana di Quartiere destinata ai bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni. Si tratta di Spazio tempo forma dopoLaScuola, un laboratorio con giochi, attività e spazio compiti, pensato con l’obiettivo di stare in compagnia e divertirsi, oltre che di studiare insieme.

Si terrà tutti i martedì dalle 15 alle 18,30 nella sede del laboratorio QR-Lab di via Turati 40, scala C primo piano. L’iniziativa è aperta a tutti i bollatesi, con priorità di iscrizione per gli abitanti della zona compresa tra le vie Verdi, Veneto, Repubblica e Trento.

Per prenotazioni

Per prenotare tutte le iniziative di QR-LAB, telefonare agli operatori di Spazio Giovani Impresa Sociale: Elena 375 6253140 e Noemi 379 2448715. Oppure scrivere una email a info@qrl-bollate.it.

Tutti i servizi dello Sportello QRLab sono di promozione e accompagnamento all’abitare assistito, azioni di sostegno agli abitanti della zona compresa tra le vie Verdi, Veneto, Repubblica e Trento che è oggetto di una rigenerazione urbana. Il progetto è previsto dall’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Bollate e ALER Milano, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, QRLab è uno spazio dove incontrarsi, socializzare, far dialogare il quartiere e creare comunità, riscoprire la forza dei rapporti di vicinato e di solidarietà e ricevere risposte e aiuti concreti per le proprie necessità.