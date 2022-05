Dopo la pandemia torna a salire il numero di fumatori

Aumenta il numero dei fumatori rispetto al 2021: un dato analizzato dall'Asst Rhodense in occasione della giornata mondiale contro il tabagismo di oggi, 31 maggio.

I dati prima e dopo il lockdown

La pandemia ha significativamente cambiato le abitudini degli italiani rispetto al fumo: dopo una riduzione ad aprile 2020 rispetto a gennaio 2020 (pre lockdown) c’è stato un aumento dei fumatori a maggio 2021, con una prevalenza del 26,2 (circa 11,3 milioni) rispetto anche a novembre 2020 (24%), più di un milione di fumatori in più.

Non diminuisce inoltre il numero di giovani consumatori: 1 su tre tra i 14 e i 17 anni ha già avuto un contatto con il fumo di tabacco e quasi il 42% con la sigaretta elettronica. Lo dicono i nuovi dati di uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità presentato in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.

Il centro antifumo di Passirana

L’Asst Rhodense, che ha indirizzato il welfare aziendale verso attività di disassuefazione dal fumo rivolte ai dipendenti, da qualche anno ha attivato presso l’ospedale di Passirana il Centro Antifumo al quale si accede con impegnativa del proprio medico di base con la dicitura: “prima visita pneumologica – quesito: richiesta di disassuefazione dal fumo presso Centro Antifumo”. Il percorso prevede un colloquio psicologico motivazionale, la spirometria per la valutazione dei danni da fumo, visite specialistiche e prescrizione terapeutica con programmazione dei controlli, modulati in base alle varie esigenze degli utenti. Per prenotare si può contattare il numero verde regionale 800638638 oppure recandosi presso uno dei cup aziendali.

L’Asst Rhodense ha anche realizzato uno spot con i consigli utili per “Smetterla con il fumo”. Coloro che scelgono la salute e il benessere, abbandonando la cattiva abitudine che ogni anno in Italia provoca direttamente o indirettamente oltre 93 mila morti (dati Ministero della Salute n.d.r.), possono contattare il Centro Antifumo chiamando i numeri 02 994304590 e 02 994304603 o mandare una mail a nosmoking@asst-rhodense.it. Il centro Antifumo è attivo il martedì dalle ore 13,30 alle 15,30 per i controlli e il giovedì dalle 13,30 alle 15,30 per le prime visite.