Dopo la chiusura per lavori riapre il centro diurno

Riapre il centro disabili diurno di Vittuone dopo che è stato chiuso per tre settimane per lavori di ristrutturazione.

Riapre il centro disabili di Vittuone

Per circa tre settimane il Centro Diurno Disabili di via Volontari della Libertà è stato chiuso, per permettere un intervento di manutenzione straordinaria e urgente da parte del Comune di Vittuone.

“Abbiamo dovuto agire in regime di somma urgenza – spiega Roberto Cassani, Assessore ai Lavori pubblici –, perché l’impianto termico, risalente all’epoca della costruzione dell’edificio, aveva mandato in blocco più volte la caldaia. Dopo aver provato a mantenere la temperatura diverse volte, abbiamo deciso d’intervenire globalmente”.

Così è stato riqualificato completamente l’impianto di riscaldamento e di climatizzazione, utilizzando dei passaggi nel controsoffitto, che è stato rimesso a nuovo con pannelli ignifughi e l’inserimento dell’illuminazione a led. Rinnovato anche il sistema di produzione ed erogazione di acqua calda sanitaria dei bagni. L’intervento ha comportato un investimento complessivo di oltre 90mila euro. “Ringrazio l’Ufficio Tecnico comunale – aggiunge Roberto Cassani –, che ha avuto una parte importantissima nella

gestione di questi lavori e il risultato è ottimo”. Gli utenti del Centro Diurno Disabili, dopo essere stati ospitati nelle ultime settimane al CDD di Magenta, potranno così tornare a Vittuone. Il sopralluogo dei tecnici di ASST, avvenuto martedì 21 marzo, si è infatti concluso positivamente, dando il via libera alla riapertura.

Le parole del vicesindaco Marcioni