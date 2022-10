Dopo l’avvistamento di qualche giorno fa di un cinghiale a spasso per le vie del centro, oggi è stata recuperata una carcassa. Che l’animale sia lo stesso? Può essere.

Dopo il cinghiale a spasso per il centro, ora ritrovata una carcassa

Il primo avvistamento è stato fatto venerdì mattina all’alba, in via Marche. L’animale, sorpreso da una automobilista, “fuggiva” di tutta fretta: l’animale ha tagliato la strada correndo sulla rotonda prima di far perdere le sue tracce. L’automobilista ha anche avuto la prontezza di riprenderlo: il video è diventato presto virale su Facebook, dove è stato pubblicato per mettere in guardia gli altri automobilisti. E intanto, su Facebook il video è diventato virale. Decine i commenti degli utenti tra chi è incuriosito, chi è spaventato e chi fa ironia.

La scoperta

E poi questa mattina, mercoledì 26 ottobre, la segnalazione della Polizia Stradale, attorno alle 10.30, per un cinghiale morto in Autostrada. E’ intervenuta sul posto Polizia del Gruppo Ittico Venatorio della Città Metropolitana di Milano, per la rimozione della carcassa all’altezza dell’Autogrill di Lainate, investito con tutta probabilità da un camion.

“Dalla dimensioni della carcassa recuperata, potrebbe molto presumibilmente trattarsi dello stesso cinghiale avvistato nelle notti scorse in città e comparso in un video e sui social – spiega l’assessore all’Ambiente Maurizio Lui - La carcassa dell’animale è stata trasferita all’ASL di Rho per l’espletamento delle certificazioni del caso”.