Dopo il ciclismo ecco la Vespa, Rho capitale delle due ruote

Dopo i ciclisti professionisti della Milano-Torino Rho è pronta a diventare la capitale della Vespa. Sabato e domenica la città diventerà il cuore pulsante di un evento unico che celebra il decennale della riapertura del Vespa Club Rho, un'occasione speciale per tutti gli amanti delle due ruote, ma non solo! Il «Decade & Jubilee Celebration» si svolgerà nel suggestivo contesto del Cortile dei Padri Oblati, all'interno del Parco Secolare del Centro Congressi Mantovani Furioli, un luogo ricco di storia e immerso nel verde, che accoglierà i partecipanti e il pubblico in un'atmosfera unica e coinvolgente.

Due eventi imperdibili per la giornata di sabato

La giornata di sabato inizierà con due eventi imperdibili presso il Museo Volandia a Malpensa: la Prima Prova del Campionato Italiano di Rievocazioni Storiche e la Prima Tappa del Campionato Lombardo di Regolarità. Lì ci sarà un ingresso riservato ai vespisti iscritti che hanno aderito alle manifestazioni sportive, mentre il pubblico potrà comunque assistere alle Prove di Abilità all'interno del Museo.

Domenica sfilata per le vie del centro e benedizione delle Vespe

Domenica sarà il giorno clou dell’evento, con il Vespa Raduno Internazionale «Decade & Jubilee Celebration». Il ritrovo è fissato alle 8.30 presso il Piazzale del Santuario, da dove prenderanno il via le attività più attese. Dalle 8.30 in poi, sarà possibile ammirare i modelli Vespa dal 1946 al 1986, esposti nel Cortile dei Padri Oblati, dove si terrà anche il tradizionale Concorso di Eleganza. Qui i partecipanti non solo sfoggeranno le loro Vespa d'epoca, ma si sfideranno anche per il miglior abbinamento tra veicolo e abbigliamento del conducente, un’occasione per unire passione, stile e creatività! La Benedizione delle Vespa è prevista per le 10 sarà un momento di grande emozione per tutti i partecipanti. Subito dopo, alle 10.30 partirà la Parata Vespistica che percorrerà le strade di Rho, con una sosta speciale al Mind Expo per una foto ricordo sotto l'Albero della Vita di Expo 2015.

Nel pomeriggio di domenica la sfilata del Concorso Eleganza

Nel pomeriggio, la sfilata Concorso di Eleganza si terrà dalle 13 alle 14, un evento che rappresenta uno dei momenti più affascinanti della giornata, con le Vespa d'epoca in mostra nel Cortile del Collegio dei Padri Oblati. Dalle 14:30 alle 15:30, le premiazioni e i saluti finali chiuderanno questo weekend che entrerà nella storia del Vespa Club Rho. Un evento quello in programma a Rho nel fine settimana pensato per ogni tipo di pubblico: per gli appassionati delle Vespa, ma anche per le famiglie e tutti coloro che vogliono trascorrere un weekend diverso, all'insegna della storia, dello sport e della cultura.