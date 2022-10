Dopo gli Special Olympics le atlete vanno a... teatro

Le atlete e gli atleti della Castoro sport di Legnano riprendono le loro attività di ginnastica ritmica e basket, reduci dai campionati nazionali estivi 2022 Special Olympics.

Dopo gli Special Olympics si ritorna in palestra

Grandi successi per il basket della Castoro sport dove gli atleti si sono distinti egregiamente, vincendo il Campionato italiano “3 vs 3” unificato, mentre le atlete della ginnastica ritmica hanno conseguito le medaglie oro, argento e bronzo, ottenendo l’ulteriore riconoscimento speciale “Targa Rossa” dalla Special Olympics .

A breve ci sarà l’inizio di un bellissimo progetto teatrale, in collaborazione con Scena Aperta Teatri, per stare meglio, per meravigliare, immaginare e fantasticare. Per questa nuova esperienza si realizzerà un laboratorio ludico formativo a base teatrale, dedicato agli atleti con fragilità, volto a valorizzare le loro sensibilità e capacità di espressione. Un percorso che punta a coinvolgere, con strumenti teatrali e attraverso la scena, in momenti di socialità e costruzione della relazione espressiva. Il corso prevede una cadenza settimanale e una durata che indicativamente segue l’anno scolastico.

Il laboratorio e i diversi passaggi

É prevista l’integrazione delle lezioni di recitazione con le attività della sezione di Ginnastica Ritmica per creare una possibile sinergia e valorizzare la capacità di espressione corporea complessiva. Verrà messa in programma la rappresentazione di un saggio finale che possa consentire agli atleti di sperimentare l’emozione del palcoscenico e della rappresentazione dal vivo.

Il Laboratorio si sviluppa in diversi momenti tematici, quali:

• Mi presento: conosciamoci!

• Fiducia e integrazioni di gruppo con interazioni nello spazio.

• Musica e movimento in scena.

• Lo spazio scenico e la mimica del corpo.

• Usiamo la voce.

• Si prova: iniziamo a recitare!