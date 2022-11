Dopo due anni di stop torna il concorso fotografico Città di Garbagnate

Dopo due anni di sosta, a causa dell'emergenza Covid, torna il “Concorso Fotografico Internazionale Città di Garbagnate” a partire dal 5 novembre.

Concorso fotografico Città di Garbagnate

Sabato 5 Novembre alle ore 18 presso la Biblioteca di Garbagnate Milanese in Via Monza 12, si svolgerà la premiazione del 38° Concorso Fotografico, 14° Internazionale, “Città di Garbagnate”, organizzato come sempre dal Gruppo Fotografico garbagnatese, con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Garbagnate Milanese e il patrocinio delle associazioni fotografiche nazionali e internazionali FIAF, FIAP. Gli appassionati di fotografia e tutti coloro che sono amanti del “bello”, assisteranno ad uno spettacolo che, come ogni anno, sarà ricco di immagini e che per un giorno trasformerà Garbagnate nella capitale della fotografia mondiale.

Sarà possibile ammirare fotografie provenienti da tutto il mondo. Le opere ammesse saranno esposte presso la biblioteca in Corte valenti in via Monza 12, dal 5 al 13 novembre, negli orari di apertura della stessa. Anche quest’anno il Gruppo fotografico garbagnatese, organizza la “Settimana della fotografia”.

Tutti gli eventi in programma

Eventi aperti a tutti, nella biblioteca di Garbagnate, con il seguente programma:

 Domenica 6 novembre ore 16 - lettura delle immagini. Il pubblico potrà portare una sua fotografia per farla commentare da un esperto fotografo, Roberto Tagliani, componente della giuria del concorso di quest'anno

 Lunedì 7 novembre ore 21 - come usare al meglio Photoshop

 Martedi 8 novembre ore 21 - proiezione di una selezione delle migliori fotografie degli 11 gruppi fotografici (10 italiani e 1 austriaco), partecipanti al “Concorso fotografico Intercircoli Filippo Barbera 2022”

 Mercoledì 9 novembre ore 21 Shooting area - Set fotografico. Sarà allestito un set come uno studio fotografico, il pubblico avrà la possibilità di fotografare con la propria macchina fotografica

 Giovedì 10 novembre Dalla macchina fotografica allo Smartphone. Un percorso inevitabile?

 Venerdì 11 novembre ore 21 – Il paesaggio naturale “Come rendere al meglio le meraviglie del mondo che ci circonda”

 Domenica 13 ore 16 lettura delle immagini. Il pubblico potrà portare una sua fotografia per farla commentare da un esperto fotografo, Lino Aldi, componente della giuria del concorso di quest'anno

Un programma veramente ricco e interessante per tutti, al quale non è possibile mancare. L’ingresso è libero.