Dopo due anni di stop sono tornate le Avisiadi

Finalmente sono tornate le Avisiadi. Le Olimpiadi dell’Avis di Santo Stefano Ticino dedicate e destinate ai ragazzi che frequentano l’Oratorio estivo.

Dopo due anni di forzata latitanza a causa del covid, giovedì 7 luglio 2022, in casuale ma particolare coincidenza con il 15° anniversario dell’inaugurazione della prima Sede dell’Avis Stefanese, è stato riproposto il tradizionale appuntamento estivo che ha ritrovato l’entusiasmo degli “oratoriani” che hanno partecipato alle gare con la loro immancabile esuberanza. Le quattro squadre si sono sfidate cimentandosi nei giochi di abilità proposti dall’Avis, per acquisire il maggior numero di punti e conquistare l’ambito “Trofeo delle Avisiadi”.

Considerato l’unanime apprezzamento espresso dai ragazzi si può affermare che hanno vinto tutte le squadre. Ma per dovere di cronaca va menzionata la squadra vincitrice del Trofeo che quest’anno è stato assegnato alla ai VERDI.

"L’Avis dà appuntamento all’anno prossimo per le Avisiadi 2023, cogliendo però anche questa occasione per ricordare a tutti i Donatori di fare una donazione di partire per le vacanze o appena si rientra. Perché il bisogno di sangue rimane costante tutto l’anno; anche in estate".