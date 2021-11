Sedriano

Maria Rosa Moscardin ha voluto ringraziare "tutte le mie donne".

Per quasi mezzo secolo ha fatto belle le donne di Sedriano. Sabato 6 novembre è stato l’ultimo giorno di lavoro per Maria Rosa Moscardin, per tutti Rosy, storica parrucchiera di via Mazzini.

Dopo 46 anni va in pensione la parrucchiera Rosy

Ufficiosamente in pensione da qualche anno, ora lo è anche ufficialmente: «Ho aperto l’attività a settembre del 1975 e sono sempre stata qui - racconta Rosy - Voglio ringraziare di cuore tutte le mie clienti per l’affetto e l’amicizia che mi hanno sempre dimostrato. Tante delle “mie donne”, come le chiamo, sono invecchiate con me».

Maria Rosa, 69 anni, lascia dopo 55 anni di lavoro: «Prima di aprire a Sedriano, ho lavorato nove anni come dipendente a Milano, penso di avere dato abbastanza!», scherza.

L'attività andrà avanti

Il suo negozio, in ogni caso, non chiude: «Me ne vado contenta, perché l’attività andrà avanti con Simona Patea, una sedrianese che l’ha rilevata». E ora, che farà? «Ho voglia di un po’ di libertà, di vacanze. Mi dedicherò al mio compagno e farò tante cose che fino a oggi non ho avuto la possibilità di fare».