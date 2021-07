Dopo 42 anni la storica dipendente comunale di Arconate va in pensione

Dopo 42 anni la storica dipendente comunale di Arconate, Antoniette, va in pensione

Dopo 42 anni la storica dipendente del Comune di Arconate va in pensione. A festeggiarla, e a condividere su Facebook un post, è stato anche l'assessore Francesco Colombo:

"Questa mattina abbiamo festeggiato Antonietta, nostra storica dipendente comunale che - dopo 42 anni di onorato servizio - andrà in pensione a partire dal 1 agosto.

Non si trovano parole adeguate per dire quanto sia stato importante il suo lavoro in comune. Sempre riservata, dietro le quinte, con il suo tatto, la sua gentilezza, il suo buon cuore e la sua estrema dedizione ha saputo entrare nel cuore delle migliaia di arconatesi che sono entrati in contatto con lei.

Perdiamo così un’altra storica colonna portante, che ha scritto la storia del nostro municipio e che ha rappresentato - soprattutto per i più fragili - un punto di riferimento. Ora è tempo di godersi la meritata pensione: buon riposo e buona vita, cara Anto, e grazie per la persona che sei e per quello che hai dato alla nostra comunità!"