Dopo 22 anni il paese saluta la storica edicola della stazione

Ventidue anni di riviste, quotidiani, biglietti e abbonamenti; ventidue anni di volti, sorrisi, di occhi assonnati dei pendolari in attesa del suburbano per Milano, dei bambini affascinati dal passaggio dei treni che poi passavano a comprare un fumetto o delle figurine.

Chiude i battenti la storica edicola della stazione

Due decenni di storia conclusi con una serranda abbassata. Da martedì infatti l’edicola della stazione di Vittuone ha chiuso i battenti, senza nessuno che nel frattempo si sia presentato per rilevare e portare avanti l’attività. Un addio quasi annunciato, in tempi dove l’editoria digitale sta falcidiando inesorabilmente le rivendite di giornali, ma che non può che suscitare sorpresa - e delusione - negli avventori per cui ormai quel chiosco blu era diventato un punto di riferimento.

Ma il maggiore dispiacere resta ovviamente quello dei due titolari, Marina e Lino, che nel portare a casa gli ultimi ricordi di una vita di lavoro si lasciano andare a un affettuoso pensiero verso i tanti clienti avuti negli anni:

«Grazie al cielo abbiamo lasciato un bel ricordo. Noi abbiamo lavorato bene, ringraziamo tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato. Ci rammarica che un’altra attività abbiamo chiuso così, soprattutto nella posizione in cui siamo».

Nel frattempo sui social sono decine i cittadini che hanno voluto manifestare il proprio ringraziamento alla coppia di edicolanti.

«Siamo dispiaciuti per Vittuone - conclude la signora Marina - ma è arrivato il momento della nostra pensione. Purtroppo è andata così. Speriamo in futuro arrivi qualcuno a prendere in mano questa attività».

Una speranza che in fondo è quella di tutti noi.