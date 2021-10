Magenta

La sorpresa della Fondazione ospedali.

Ostetricia e Neonatologia rinnovate e tecnologiche. Continua la partnership costruttiva tra Fondazione ospedali, guidata dal presidente Norberto Albertalli, e l’ospedale Fornaroli di Magenta.

Mercoledì il numero due della fondazione, Angelo Gazzaniga ha portato dei nuovissimi schermi per le mamme ospiti del reparto, che, nei mesi scorsi, è stato oggetto di un copioso intervento di restyling che ha regalato alle puerpere e alle pazienti un ambiente più adeguato alle nuove esigenze e decisamente più accogliente.

Dono speciale per il reparto di Ostetricia e Ginecologia

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, Gazzaniga ha consegnato il dono alla direttrice medica Chiara Radice e ai primari Roberto Fogliani e Luciana Parola. «Insieme a questi tre televisori, porto anche I saluti del direttore generale Fulvio Odinolfi e del presidente Albertalli. Ad acquistarli hanno contribuito pazienti ricoverati in questo nosocomio e molto soddisfatti, che lamentavano, però, di non vedere bene i loro bimbi. Così hanno subito colto positivamente questa idea, sostenendola», ha detto Gazzaniga.

Tante novità in arrivo

«I monitor saranno montati davanti alla paziente così potrà vedere bene il feto durante l’ecografia», ha aggiunto il dottor Fogliani.

«E’ solo una delle novità, avremo I lettini per il co-bedding e ora, insieme a fondazione, decoreremo il reparto. A breve ristruttureremo anche la patologia neonatale», ha evidenziato la dottoressa Parola, direttrice del Dipartimento materno-infantile