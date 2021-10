Donne In•Canto, a Maria Luisa Gavazzeni la prima edizione del Premio

Riconoscimento

Il festival di musica e parole al femminile made in Parabiago si arricchisce di un nuovo evento che vuole onorare le donne che fanno sentire la loro voce nella società.

Una grande serata per siglare la 13esima edizione di Donne In•Canto, domenica 24 ottobre 2021 al Crespi Bonsai museum di Parabiago, partner di questo appuntamento finale.

Donne In•Canto premia una donna straordinaria

Due eventi in uno con la conduzione di Laura Defendi: l’assegnazione del primo Premio nazionale Donna In•Canto e la performance di Antonella Monetti che canterà le canzoni di Ria Rosa, sciantosa dei primi del ‘900 alla quale è dedicata questa edizione del festival di musica e parole al femminile ideato e diretto da Giorgio Almasio.

Il Premio, nato per onorare una donna che ha fatto sentire la propria voce in uno degli ambiti della società come l’economia, la scienza, lo sport, i media, le arti applicate o il sociale, sarà consegnato a Maria Luisa Gavezzeni Trussardi, presidente, tra le sue tante attività, dell'associazione Centro Dino Ferrari che supporta la ricerca scientifica nell’ambito delle malattie neurologiche.

Un riconoscimento a un’esperienza di vita che rappresenta un esempio per altre donne, e per altri uomini. La prima di quella che gli organizzatori si augurano sarà una lunga lista di donne straordinarie.