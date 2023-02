Doniamo un farmaco a chi ne ha bisogno

Dal 7 al 13 febbraio, si svolgerà, a Rho, come in tutta Italia la giornata di racclta del Farmaco di Banco Farmaceutico. I clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. I medicinali saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico.

L'elenco delle farmacie di Rho che parteciperanno alla raccolta

La giornata del Banco Farmaceutico è un’iniziativa ormai da anni presente nel cuore dei cittadini. Per quanto riguarda le farmacie di Rho che aderiranno all’iniziativa sono: Farmacia San Felice via Molino, farmacia San Michele via Magenta, Farmacia San Vittore piazza San Vittore, Farmacia San Giovanni via Cadorna, Farmacia Comunale via Cardinal Ferrari, Farmacia Morini Largo Mazzini, Farmacia Mazzo via Ghandi, Farmacia Comunale piazza Chiesa Terrazzano, Farmacia Comunale all’interno del supermercato Esselunga, Farmacia Meazza via Matteotti.

I farmaci saranno donati a diverse associazioni del territorio

I farmaci raccolti saranno donati a Fondazione San Francesco, Assistenza Sanitaria San Fedele, Coperativa Il Portico, Centro di Solidarietà Rho, Caritas