Donazioni Avis: due gemelli dal cuore d'oro

Ben 290 donazioni di sangue in due: questo è il numero importante per la sezione Avis di Bareggio e che ha visto come protagonisti due fratelli gemelli: Silvio e Massimo Pirovano, classe 1959.

La terza emoteca a Bareggio

Parte del grande traguardo è stato raggiunto sabato 17 giugno 2023, quando si è svolta la terza raccolta straordinaria di sangue con emoteca di Avis Comunale Milano - delle sei previste - organizzata dalla sezione di Bareggio.

Ha spiegato il presidente Avis Bareggio Paolo Costa:

"Avevamo preparato un maggior numero di donatori disponibili per questo appuntamento, ma a causa della cronica mancanza di medici ed infermieri che influenza tutto il sistema di raccolta nazionale abbiamo dovuto limitarne le adesioni. L’attività si è conclusa comunque con la raccolta di 21 sacche di sangue e l’esecuzione di 3 controlli".

Sabato la 140esima donazione di Silvio Pirovano

E proprio durante la raccolta di sabato la sezione ha potuto festeggiare la 140esima donazione di Silvio Pirovano, che tra le altre cose è anche un attivissimo consigliere dell’associazione.

"Mio fratello Massimo ha iniziato a donare prima di me, invece io ci sono arrivato un po’ per caso - ha ricordato Silvio - Un anno dopo il matrimonio, infatti, ci trovavamo in vacanza in campeggio a Marina di Camerota (Salerno) e c’era stata la possibilità di donare... cosa che ho fatto".

Una volta tornato a casa, Silvio, si è così iscritto all’Avis di Bareggio e pian piano è diventato anche consigliere, continuando a donare nel corso degli anni sia sangue sia plasma.

"Avvicinatevi alla nostra associazione"

Oltre a Silvio, attivissimo nelle donazioni, arrivando a raggiungerne ben 150, anche il fratello gemello Massimo Pirovano, la moglie, il figlio e in nipote: "Un bell’esempio per le giovani generazioni" ricorda il presidente Costa.