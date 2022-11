Donati i cimeli del reduce Panara

La preziosa raccolta dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Rosate va ad arricchirsi ancora di più. Lo ha comunicato Umberto Radici, presidente della locale sezione ANCR, grazie alla donazione di preziosi cimeli

Tra i pezzi più significativi, la piastrina di riconoscimento che Panara indossò per tutta la durata della guerra e riemersa da un cassetto dopo 77 anni, ma anche fotografie, lettere, documenti, appunti relativi alla cattura di Panara, testimonianze dei lager, fino ad arrivare alla medaglia da deportato che Panara ricevette quando era ancora in vita.

«Vorrei che la memoria di mio padre venga salvaguardata in eterno, anche un domani che non ci sarò più – ha commentato la figlia di Panara, Maria – Sono convinta che l’Ancr di Rosate, che tanto ha fatto per valorizzare la storia del mio papà, possa riuscire in questo intento, come ha già precedentemente dimostrato organizzando la mostra in suo onore in occasione del suo centesimo compleanno. Il mio auspicio è che, ogni anno, i combattenti possano allestire nuovamente la mostra e coinvolgere i ragazzi delle scuole».