Sono stati posizionati all'interno dell'oratorio e fuori dalla Chiesa.

Donati due defibrillatori per Terrazzano, frazione di Rho.

Questa mattina, sabato 13 novembre, sono stati posizionati nell'oratorio di Terrazzano, frazione di Rho, e fuori dalla Chiesa, due nuovi defibrillatori donati dal Gruppo Artiglieri Rhodensi.

L'idea è nata per dare la possibilità a chi ha bisogno di essere soccorso anche se il prescindente Restelli si augura non debba mai essere usato.

Durante il periodo più intenso del Covid infatti hanno visto che nei pressi della Chiesa non c'era un defibrillatore alla necessità.