"Donando con il cuore" ha raccolto centinaia di regali per i più bisognosi

Sono centinaia i doni raccolti nel mese di dicembre grazie a "Donando con il cuore a Legnano" che sono stati consegnati alle famiglie più bisognose.

“Donando Con Il Cuore a Legnano” è una raccolta di regali nata in Francia qualche anno fa destinati a famiglie in difficoltà, realizzata nell’anno della pandemia a Legnano da Claudia Ascone, Silvia Maffioletti, Cristina Scutari; proseguita fino al 2022 da Casa del Volontariato con il patrocinio del Comune di Legnano e come partners Cristina Scutari e Claudia Ascone.

Quest’anno l’iniziativa è giunta con successo alla quarta edizione. La “regia” è stata dell’associazione “Ci Aiutiamo odv” fondata a marzo 2023 da Cristina Scutari (presidente), Claudia Ascone e Roberto Di Prima. “Donando Co Il Cuore a Legnano” patrocinato dal Comune di Legnano si è sviluppata nel periodo dal 7 al 19 dicembre 2023 con il supporto di alcune associazioni di ”Casa del volontariato”, il WWF di Legnano, “S.O.S Umanità” e alcune scuole del territorio con la consegna definitiva il 22 dicembre.

I doni sono stati consegnati alle associazioni

Quest’anno la finalità “Donando con il cuore a Legnano” è stata particolarmente significativa per lo spirito di comunità che è riuscita a realizzare. I doni ed altri prodotti in omaggio sono stati consegnati alle associazioni richiedenti per la distribuzione mirata. In sintesi:

• n. 12 punti raccolta e doni sospesi (negozi e attività)

• n. 20 volontari di associazioni e occasionali coinvolti

• n. 15 associazioni richiedenti (di cui 3 Caritas, ADRA Chiesa Avventista e 4 di cittadini stranieri)

Quest’anno sono state coinvolte alcune aziende: “Pomini Long Rolling Mills di Legnano” di Legnano ha individuato un punto interno di raccolta per i dipendenti che hanno lasciato i propri regali, la “SC Johnson Italia” di Arese che ha donato scatole di alimentari, la “Chemical Lab” di Villa Cortese che ha trasformato l’iniziativa in una attività di “team building” per i dipendenti

Le scuole che hanno collaborato

• Grande partecipazione da parte della scuola “Speroni Vignati” di Villa Cortese che ha raccolto 100 scatole attraverso un progetto insieme ai bambini di creazione delle scatole durato 4 settimane

• ICS Via dei Salici: la scuola “Rodari” ha donato generi alimentari

• ICS “Carducci”: la scuola “Carducci” e “Toscanini” hanno raccolto generi alimentari e prodotti sfusi

• ICS “Bonvesin” ha aiutato a diffondere l’iniziativa all’interno dei suoi plessi

Le collaborazioni

• UILDM sezione Legnano ha offerto il magazzino per lo stoccaggio

• Asilo nido “Tom & Jerry” di Canegrate: ha raccolto al suo interno generi alimentari e prodotti per la prima infanzia

• Studio Dentistico Dott. Padalino Jacopo di Legnano ha donato prodotti per la prima infanzia

• OS - Ortodonzia Saporito ha fatto da punto raccolta al suo interno

• Un ringraziamento speciale va alla “Dolce Legnano” che ha offerto prodotti dolciari e confezionati

Quest’anno le Scatole di Natale sono state composte secondo le indicazioni fornite: 1 prodotto d’igiene – 1 prodotto alimentare –1 gioco ed etichettate secondo il destinatario (mamme in attesa- bimbi – anziani – ragazzi/e – Uomo/Donna) nonché accompagnate nella gran parte dei casi da biglietti di auguri.

Numerosi i regali sfusi sia provenienti dai punti raccolta “doni sospesi” sia dalle Scuole in particolare per cancelleria e igiene o con sacchetti non confezionati. Le Scatole regalo sono state circa 600 inoltre sono stati raccolti sfusi in gran numero: cancelleria, igiene personale, giocattoli e alimentari.