Pizze donate a Croce Rossa e Forze dell'Ordine di Legnano.

Dona le sue pizze a soccorritori, Carabinieri e Polizia

E' andato in vacanza, ma prima di chiudere la sua pizzeria ha deciso di donare le sue pizze a Croce rossa, Carabinieri e Polizia di Stato a Legnano. E' il gesto di Raffaele Sceral, titolare della pizzeria d'asporto "O'Piennolo" di Corso Garibaldi. Nei giorni scorsi ha così deciso di utilizzare gli ingredienti che gli erano rimasti per dire grazie a quanti operano ogni notte per la sicurezza e le emergenze in città.

Parla il pizzaiolo

"Ho pensato a un gesto di beneficienza e gratitudine - racconta Sceral - Mi piace, ogni tanto, fare gesti per ringraziare qualcuno. E stavolta ho pensato a qualcosa per dire grazie alle Forze dell'ordine e ai soccorritori soprattutto per questi ultimi tre anni, che sono stati molto difficili".