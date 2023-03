Don Patriciello in visita a Rho: "Stop alle mafie e a chi avvelena la nostra terra"

Dopo l’incontro con don Stefano Mapelli nella mattinata di oggi a Rho è arrivato don Maurizio Patriciello per parlare di mafie e di che avvelena i terreni per smaltire rifiuti.

Don Patriciello in visita a Rho

Invitato dalle parrocchie cittadine, dall’Azione Cattolica del Decanato di Rho e da Comunione e Liberazione, con il patrocinio del Comune di Rho per parlare ai giovani delle scuole rhodensi, don Maurizio Patriciello, meglio conosciuto come Padre Maurizio, parroco di Caivano, vive sotto scorta per aver lottato contro la Camorra e i suoi affari.

Tema della giornata rhodense, ispirato dal libro biblico del profeta Isaia (40,1) sarà “Consolate, consolate il mio popolo ( …ferito dalla camorra ): il sacerdote si batte da anni contro quanti utilizzano abusivamente interi territori per lo smaltimento dei rifiuti tossico nocivi, che tante vittime hanno causato nel corso degli anni.

Alle 21 nella chiesa di San Vittore è previsto un quaresimale con i fedeli