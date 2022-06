Don Nicolò ordinato sacerdote

Don Nicolò Bergamaschi è stato ordinato prete.

Novello sacerdote

E’ stato un weekend di festa quello della comunità pastorale di Settimo Milanese, che ha accolto fra le sue braccia il giovane cresciuto all’ombra della chiesa Santa Margherita e ordinato sacerdote sabato mattina al Duomo di Milano. Al suo fianco amici e familiari, ma anche le tante persone che ha incontrato nel percorso intrapreso sino ad ora, sia da Settimo Milanese sia da Paderno Dugnano dove ha svolto servizio come diacono nell’ultimo anno.

Don Nicolò

«Sono stati giorni intensi, molto emozionanti. Sabato in Duomo i momenti più toccanti, con l’ordinazione e poi la festa in piazza, con amici, parenti, le persone incontrate nel mio percorso, gli altri sacerdoti. Poi domenica la Messa a Settimo e il pranzo, prima delle processione in serata. Momenti belli per me ma anche molto partecipati dalla comunità, e questo fa molto piacere» racconta don Nicolò. Per il sacerdote 26enne inizia ora un nuovo importante percorso.

Festa a Settimo e Paderno

Domenica tornerà alla Comunità Paolo VI di Paderno Dugnano, e lì celebrerà la Messa e vivrà la festa che i fedeli con cui ha condiviso l’ultimo anno gli hanno preparato. Infine, settimana prossima, giovedì, la Diocesi comunicherà il primo incarico per i novelli sacerdoti, e don Nicolò saprà la destinazione dove inizierà il suo cammino nella comunità cattolica.