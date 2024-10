Don Luca Vignali rimarrà al servizio dell'Unità pastorale Oltrestazione

L'Unità pastorale Oltrestazione di Legnano è in festa per il diaconato di don Luca Vignali.

Don Luca Vignali tra i seminaristi ordinati diaconi sabato 5 ottobre

Tra i seminaristi della Diocesi Ambrosiana che sabato 5 ottobre hanno ricevuto l'ordinazione diaconale c'è anche il giovane melzese che da un anno presta servizio nella città del Carroccio. La cerimonia, presieduta dall'arcivescovo monsignor Mario Delpini e svoltasi nel Duomo di Milano, rappresenta l'ultimo passo prima dell'ordinazione sacerdotale che avverrà il 7 giugno 2025. Dei novelli diaconi 12 sono diocesani e si sono formati al seminario di Venegono e sette sono del Pime (Pontificio istituto missioni estere), mentre Carlo Pietro Giorgi, 55enne milanese con un passato da giornalista, ha compiuto il suo cammino di formazione in un seminario in Libano. Durante la Messa, ai novelli diaconi è stata consegnata la veste e al termine della celebrazione l'arcivescovo Delpini ha consegnato loro il mandato, prima che essi si concedessero ai festeggiamenti in piazza Duomo.

La festa a Melzo, suo paese d'origine, e la prima omelia a Legnano

Ieri, domenica 6 ottobre, nella chiesa dei Santi Alessandro e Margherita di Melzo don Luca Vignali ha tenuto la sua prima omelia di fronte a un'assemblea gremita e festante. Nella predica, come raccontano i colleghi di Primalamartesana, il novello don ha espresso la propria felicità per la scelta di servire il Signore come ministro della Chiesa. A festeggiare il diaconato di don Luca Vignali sarà ora anche l'Unità pastorale Oltrestazione di Legnano: l'appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre. Il novello don terrà l'omelia durante la Messa delle 10 nella chiesa dei Santi Martiri (i diaconi non possono celebrare l'Eucaristia, ndr); seguirà un aperitivo per tutti in oratorio e alle 13 ci sarà il pranzo comunitario (per partecipare al quale è necessaria l'iscrizione sul sito internet dell'Unità pastorale entro martedì 15 ottobre).