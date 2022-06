Don Fabio Turba lascia Cornaredo

Don Fabio Turba, parroco di Cornaredo, lascerà la città.

Monsignore

Il monsignore lascerà a settembre Cornaredo, dopo 14 anni di servizio in città. Nato ad Acquate di Lecco il 18 gennaio 1962, venne ordinato sacerdote il 13 giugno 1987. Inviato come vicario ad Oggiono, vi rimase fino al 1994, anno in cui diventò parroco di Imberido (frazione di Oggiono). Nel 2001 divenne Monsignore, nel 2008 giunse a Cornaredo.

L'annuncio

Ad annunciarlo sabato 4 è stato il vicario episcopale don Luca Raimondi, che ha anche annunciato il sostituto. "Don Fabio ha accettato una nuova chiamata dal vescovo, non so ancora dove andrà a servire nei prossimi anni".

Il sostituto

"Posso invece annunciarvi il nome di colui che prenderà il suo posto come parroco e responsabile della comunità pastorale di Cornaredo. Si tratta di don Danilo Dorini. Don Danilo è nato a Trezzo sull'Adda nel 1956 ed è diventato prete nel 1981. Dopo diverse esperienze come coadiutore e parroco in Diocesi, in qusti ultimi anni è stato cappellano dei migranti presso la Missione Cattolica Italiana a Francoforte in Germania"